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انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت

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انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت

التحرير

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شهدت الحديد، اليوم الأربعاء 5/4/2017، انخفاضًا ملحوظًا، ليسجل حديد عز نحو 9500 جنيه للطن، وحديد بشاي نحو 9500 جنيه للطن.

بينما سجل حديد المصريين نحو 9475 جنيهًا للطن، والجارحي 9600 جنيه للطن، والسويس للصلب نحو 9450 جنيهًا للطن، والعشرى 9500 جنيه للطن، والجيوشى نحو 9300 جنيه للطن، ومصر استيل نحو 9700 جنيه للطن.\

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وواصل الأسمنت استقراره ليسجل أسمنت المسلح نحو 730 جنيهًا للطن، والمهندس نحو 700 جنيه للطن، والسويس نحو 735 جنيهًا للطن، والسويدي نحو 720 جنيهًا للطن، وحلوان نحو 745 جنيهًا للطن.

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التحرير

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