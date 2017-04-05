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زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان

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زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان

التحرير

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بعث الأمير هنريك زوج الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك، رسالة شكر وتقدير للواء مجدى حجازى محافظ أسوان على حفاوة الاستقبال والترحاب، عقب قضاء إجازته السنوية فى أسوان التى امتدت إلى 10 أيام فى الفترة من 17 إلى 26 فبراير الماضى وسط الطبيعة الخلابة والطقس الدافئ والآثار الخالدة.

وأعرب الأمير هنريك عن خالص تحيته وامتنانه للأثر العظيم الذى تركته هذه الزيارة فى وجدانه وانطباعاته وفكره، ما يعكس حرصه على زيارة هذه المحافظة العريقة بشكل سنوى ووضعها فى أولويات برنامجه السياحى باعتبارها من أجمل وأروع المشاتى السياحية العالمية.

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