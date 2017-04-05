القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على رئيس مدينة المستقبل، وفنى بالإدارة الهندسية بالمدينة، في أثناء تقاضيهم رشوة مالية، من أحد المواطنين، مقابل إصدار تراخيص محلات تجارية بالمدينة.

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كانت معلومات قد وردت إلى فرع الرقابة الإدارية بالإسماعيلية؛ تفيد قيام كل من محمد .ا رئيس مدينة المستقبل، وحامد .م .ح فنى بالإدارة الهندسية بالمدينة، بطلب مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصدار تراخيص لشقق سكنية على أنها محلات تجارية بمدينة المستقبل، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على المتهمين، أثناء استلامهم الرشوة، تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المالى، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

