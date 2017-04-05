أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة

Google+ Print
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على رئيس مدينة المستقبل، وفنى بالإدارة الهندسية بالمدينة، في أثناء تقاضيهم رشوة مالية، من أحد المواطنين، مقابل إصدار تراخيص محلات تجارية بالمدينة.  

شاهد أيضا

كانت معلومات قد وردت إلى فرع الرقابة الإدارية بالإسماعيلية؛ تفيد قيام كل من محمد .ا رئيس مدينة المستقبل، وحامد .م .ح فنى بالإدارة الهندسية بالمدينة، بطلب مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصدار تراخيص لشقق سكنية على أنها محلات تجارية بمدينة المستقبل، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية من القبض على المتهمين، أثناء استلامهم الرشوة، تم التحفظ على المتهمين والمبلغ المالى، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا