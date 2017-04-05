«الإسكان» تكلف بتنفيذ «هايبر ماركت» ومجمع ترفيهي بسوهاج الجديدة

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كتب: كريم ربيع وعبد الرحمن أبو رية

مدبولى: الإعلان قريباً عن محلات سوق الجملة بالمدينة .. ورئيس الجهاز: بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى لمحطة المياه

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برفقة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عددا من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، وتفقد محطة مياه المدينة نفسه.

وأوضح المهندس سامح يونس رئيس جهاز المدينة، خلال زيارة وزير الإسكان ومحافظ سوهاج، أنه يجرى حاليا التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى للمحطة، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه، تمهيدا للتشغيل الرسمى، وأخذ عينات وزارة الصحة.

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وكلف وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من تنفيذ سوق الجملة بالمدينة، الجاري تنفيذه على مساحة 43 فدانا، ويتكون من عنابر لبيع الخضراوات، وثلاجة فواكه، ومجمع بنوك، ونقطة شرطة، ووحدة مطافئ، ووحدة إسعاف، وغيرها، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 70%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو المقبل.

كما تفقد الوزير والمحافظ أيضا طريق المطار، وهو امتداد لطريق سوهاج الجديدة، ويصل لمطار سوهاج الدولى، بطول 7.5، وعرض 61 متر، فى اتجاهين، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويجرى الاستلام الابتدائى للمشروع.

وطالب وزير الإسكان مسئولى جهاز المدينة بسرعة البدء فى تنفيذ هايبر ماركت على طريق المطار، لخدمة المدينة، ومحافظة سوهاج بوجه عام، يضم مجمعا ترفيهيا للسينما، ومطاعم وكافيهات وغيرها من الأنشطة.