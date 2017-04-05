وفد من البنك الدولي يزور مصر خلال أسابيع

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عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية "واشنطن" مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط، بحضور الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى لمصر بالبنك، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذى المناوب، وذلك على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الولايات المتحدة.

وبحثت الوزيرة مع قيادات البنك الدولي، تفعيل الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

واتفقت الوزيرة، مع قيادات البنك الدولي، على قيام البنك، بتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.

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وناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل المتناهي الصغر فى مصر، وبما يسهم فى إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، حيث أشاد البنك الدولى باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

واستعرضت الوزيرة، مع كبار مسؤولي البنك الدولي مختلف المشروعات التنموية التى يقوم بها البنك في مصر، خاصةً الجارية في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، حيث تم الاتفاق على قيام عدد من مسؤولى البنك بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة المشروعات القائمة وبحث عدد من المشروعات الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.