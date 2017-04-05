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وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين

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وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين وزير الإسكان ومحافظ سوهاج يسلمان عقود التمليك والإيجار للمستحقين

التحرير

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 سلم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عددا من عقود وحدات الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة سوهاج الجديدة، ومدن ومراكز محافظة سوهاج.

ووفق ما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن التسليم تضمن لأول مرة خطابات تخصيص وحدات الإيجار، التى سبق وطرحتها الوزارة، وسط أجواء من الفرحة العارمة.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، خلال تسليمه عقود الوحدات السكنية فى مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5880 وحدة بالإسكان الاجتماعى، ويجرى تنفيذ 1776 وحدة أخرى، وفى مدن المحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 3508 وحدات، ويجرى تنفيذ 522 وحدة أخرى بمناطق؛ الكوثر، جهينة، سوهاج، المراغة، طهطا، طما، المنشأة وساقلته.

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التحرير

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