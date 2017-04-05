"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها

كتبت- ندى الخولي:

سلَّم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عدداً من عقود وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة سوهاج الجديدة، ومدن ومراكز محافظة سوهاج، متضمناً لأول مرة تسليم خطابات تخصيص وحدات الإيجار، التي سبق وطرحتها الوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5880 وحدة بالإسكان الاجتماعي، في مدينة سوهاج الجديدة، ويجرى تنفيذ 1776 وحدة أخرى، وفي مدن المحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 3508 وحدات، ويجرى تنفيذ 522 وحدة أخرى بمناطق: الكوثر، وجهينة، وسوهاج، والمراغة، وطهطا، وطما، والمنشأة، وساقلته.

وعبر الوزير عن سعادته لوجوده بإحدى محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن زيارة اليوم تتضمن جميع مجالات عمل الوزارة، حيث يتم تسليم وحدات الاسكان الاجتماعي، ولأول مرة وحدات الإيجار، التي طرحتها الوزارة لأهالينا الأقل دخلا، كما سيتم افتتاح مشروعات مرافق بالمحافظة، كما سيتم أيضا تسليم وحدات للمستحقين بمنطقة السماكين التي كانت عشوائية، وتم الانتهاء من تطويرها، مضيفا: أشعر بمكافأة الله لنا على تعبنا عند تسليم عقود الوحدات للمستحقين.

وعقب تسليم العقود لمستحقيها، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عبد المنعم، لتفقد الإسكان الاجتماعي بسوهاج الجديدة، وأكد الوزير أن مشروع الإسكان الاجتماعي علامة مضيئة في المدن الجديدة والمحافظات، فهو من أكبر مشروعات إسكان محدودي الدخل والشباب بالعالم.