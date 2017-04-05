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محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور

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محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (1)محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (1)

محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (2)محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (2)

محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (3)محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (3)

محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (4)محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (4)

محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (5)محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (5)

محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (6)محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة (6)

المنيا - ريمون الراوي:
 
شهد عصام البديوي, محافظ المنيا، مساء أمس الثلاثاء، عقد قران إحدى فتيات مؤسسة البنات, بمسجد الفولي، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم وحثًا منه على بث روح المودة والمشاركة المجتمعية، ومد يد العون لهؤلاء الشباب، والوقوف بجانبهم ليصبحوا مواطنين صالحين قادرين على تحمل المسئولية وبناء المجتمع.
 
جاء ذلك بحضور محمد أبو حطب, وكيل وزارة الأوقاف، ومصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
من جانبه، قال محمد أبو حطب, وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا: "إن الزواج هو سنة من سنن الله عز وجل في أرضه وفى خلقه، وله دور كبير في بناء المجتمع وخلق المحبة وعمارة الكون, وأساس الزواج هو الرحمة والتسامح والتعاون الجاد بين الرجل والمرأة، من أجل بناء أسرة صالحة تنفع المجتمع وتنشر قيم المحبة والإخاء وتسعى إلى عمارة الأرض".
 
 

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