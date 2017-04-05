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المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم

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المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم

مصراوي Masrawy

محافظة المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي :

تنظم محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، احتفالاً تحت شعار: "يوم اليتيم العربي" بالتعاون مع جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مساعدات مالية لعدد 25 من العروس الفتيات اليتيمات بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروسة وتكريم عدد 10 أمهات مثاليات، وعدد 100 طفل يتيم من المتفوقين علميًا ورياضيًا وحفظة القرآن الكريم، كما يتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية من فرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة المنيا .

وقال سيد الشوربجي، مدير فرع جمعية دار الأورمان: "إنه جرى اختيار الحالات بعد إجراء بحث اجتماعي للحالات المستفيدة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لبيان مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية، وذلك تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

من جانبه، شدد اللواء نبيل منصور، سكرتير عام المحافظة، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع، وخاصة الجمعيات الأهلية لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل ورعاية حقوق الفقراء والمحتاجين والأولَى بالرعاية.

يشارك في تنظيم الاحتفالية مديريتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

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