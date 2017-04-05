"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة

كتبت- ندى الخولي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عدداً من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تفقد محطة مياه سوهاج الجديدة.

وأوضح المهندس سامح يونس، رئيس جهاز المدينة، أنه يجرى حالياً التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى للمحطة، بطاقة 35 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه، تمهيداً للتشغيل الرسمى، وأخذ عينات وزارة الصحة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ سوهاج سوق الجملة بالمدينة، حيث أكد رئيس جهاز المدينة، أنه يجرى تنفيذه على مساحة 43 فداناً، ويتكون من عنابر لبيع الخضراوات، وثلاجة فواكه، ومحال لبيع البلح، ومجمع بنوك، ونقطة شرطة، ووحدة مطافي، ووحدة إسعاف، وغيرها، بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 70 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو المقبل، وكلف الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ السوق، وبدء إجراءات الإعلان عن المحلات المتوافرة به، حيث من المقرر أن تسهم السوق في تنمية المدينة، وزيادة عدد السكان بها، وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على تنمية وتطوير المدن الجديدة أنه سيتم الإعلان على الفور، لكى يستفيد المنتفعون بالمحلات عقب الانتهاء من تنفيذها مباشرة.

كما تفقد الوزير أيضاً طريق المطار، وهو امتداد لطريق سوهاج الجديدة، ويصل لمطار سوهاج الدولي، بطول 7.5، وعرض 61 م، في اتجاهين، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويجرى الاستلام الابتدائى للمشروع.

وكلف وزير الاسكان -بحسب بيان اليوم الأربعاء- مسئولي جهاز المدينة بسرعة البدء في تنفيذ هايبر ماركت على طريق المطار، لخدمة المدينة، ومحافظة سوهاج بوجه عام، يضم مجمعاً ترفيهياً للسينما، ومطاعم وكافيهات، وغيرها من الأنشطة.

وزار الدكتور مدبولى حديقة الفردوس، حيث تم تنفيذها على مساحة 14 فداناً، وبها مسجد، ومشايات انترلوك وخرسانة مطبوعة، وبرجولات، وأماكن للعب الأطفال، و5 محال تجارية (سوبر ماركت – كافيه بازار – مطعم وجبات سريعة وعصائر طبيعية)، بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.