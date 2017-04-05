لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عادل ذكي مدير المرور، لليوم الثاني على التوالي، فاعليات المؤتمر السنوي لمديري إدارات المرور والذي ينعقد تحت شعار "الحلول الجذرية لحل الأزمة المرورية".

ويشارك في الفعاليات مديري الإدارة العامة للمرور بمختلف مديريات الأمن، وقيادات أكاديمية الشرطة، والخبراء المختصين في مجال المرور، ومراكز البحث العلمي، وأعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية، وممثلون عن القوات المسلحة ووزارات (الصحة – البيئة – النقل – التنمية المحلية – البحث العلمي والتكنولوجيا) .