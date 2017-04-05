رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري

بروكسل (د ب أ)

اتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بأنه لا يمتلك الشجاعة لمحاسبة الحكومة السورية على الجرائم المتهمة بارتكابها، ومن بينها القصف الذي يشتبه أنه تم باستخدام مواد كيميائية أمس في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب.

وقال الحريري خلال مشاركته في مؤتمر في بروكسل :"الجميع يأتون إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته ... ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام".

وتقول مصادر سورية معارضة إن العشرات قتلوا في غارات على منطقة تابعة لسيطرة مسلحي المعارضة وأكدت أن القوات الحكومية استخدمت فيها غازا ساما.

ورد الجيش السوري بالنفي نفياً قاطعاً استخدامَ أيةَ مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون.