أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري

Google+ Print
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

بروكسل (د ب أ)

اتهم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي بأنه لا يمتلك الشجاعة لمحاسبة السورية على الجرائم المتهمة بارتكابها، ومن بينها القصف الذي يشتبه أنه تم باستخدام مواد كيميائية أمس في منطقة خان شيخون بمحافظة إدلب.

وقال الحريري خلال مشاركته في مؤتمر في بروكسل :"الجميع يأتون إلى بروكسل لتلاوة كلمات، وقد قال النظام السوري كلمته ... ولسوء الحظ، لا أحد لديه الشجاعة للقيام بأي شيء ضد هذا النظام".

وتقول مصادر سورية معارضة إن العشرات قتلوا في غارات على منطقة تابعة لسيطرة مسلحي المعارضة وأكدت أن القوات الحكومية استخدمت فيها غازا ساما. 

ورد الجيش السوري بالنفي نفياً قاطعاً استخدامَ أيةَ مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو