إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني»

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رغم إنتاجها الفني الضئيل، إلا أنها نجحت فى انتزاع لقب أطلقه عليها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي غنى لها أغنيته الشهيرة "أنا لك على طول"، وهو "سمراء النيل"، لما تتمتع به من لون خمري جذاب، فزادت شهرتها بعدما ارتبطت فى أذهان الجمهور بكونها "حبيبة عبد الحليم حافظ".



"التحرير لايف" يستعرض لكم جوانب من حياة الفنانة "إيمان"، صاحبة الـ 79 عامًا.

البداية من الإسماعيلية

اسمها الحقيقي "ليلى هلال ياسين"، وهي من مواليد محافظة الإسماعيلية، يوم 5 أبريل عام 1938، حيث نشأت هناك في كنف أسرة تتكون من أب وأم و5 أشقاء، سرعان ما انتقلت معهم بعد الميلاد للإقامة في القاهرة، حيث عاشت الأسرة في شقة أمام حديقة الحيوانات بالجيزة.

بعد تخرجها في مدرسة "الليسيه" الفرنسية عام 1958، عرض عليها الفنان فريد الأطرش التمثيل، بعدما شاهدها في حفل عشاء، وقال لها: "هل تحبي العمل في السينما"، فأجابت بأن والدها لن يسمح لها بذلك، وهنا جاءت مهمة "الأطرش" في إقناع والدها، لكنه أصر على رفضه، فألحّت "ليلى" عليه حتى وافق.

عالم الشهرة

بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم "عهد الهوى"، مع فريد الأطرش، ويوسف وهبي، وعبد السلام النابلسي، والذي تم عرضه عام 1955 وحقق نجاحًا باهرًا، مما فتح لها أبواب الشهرة على مصراعيها، ومهد لها التعاون مع كبار النجوم.

وفي ذلك الفيلم، ظهرت "ليلى" باسمها الفني الذي اختاره لها فريد الأطرش وهو "إيمان"، لكنها استغرقت فترة طويلة حتى تتكيف مع اسم الشهرة الذي كانت رافضة له في بادئ الأمر.

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نجحت في أداء دور البنت الرومانسية والطيبة، وبلغ رصيدها الفني حوالي 15 فيلمًا، من عام 1955 حتى عام 1961، وأبرزها: "قصة حبي، وصوت من الماضي، وأن بريئة، ولحن السعادة، وقلب في الظلام، وحياة وأمل، وتجار الموت".



علاقتها بعبد الحليم حافظ

أفلامها مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حققت لها شهرة واسعة وحبًّا كبيرًا بين الناس الذين ربطوا بينها وبين أغانيه مثل: "أنا لك على طول، وعشانك يا قمر"، وعن أفلامها مع العندليب الراحل قالت: "كانت تلك الأفلام ومازالت تمثل أهم محطات حياتي، وأدين له بنجاحي، وحب الناس الذي أحاطني".

روت تفاصيل أول مشهد جمعها بالفنان الراحل فقالت: "نسيت المشهد كله عند لقائي للمرة الأولى بعبد الحليم حافظ، وكان له حضور غريب، وبعدين ساعة المخرج حلمي حليم لما قال أكشن، ضاع الكلام وانكسفت وتظاهرت بالصداع".

على المستوى الشخصي جمعتها بالفنان عبد الحليم حافظ علاقة صداقة وطيدة، حتى إنها كانت تناديه بـ "ليمو"، وحينما ذهبت لزيارته في لندن قبل وفاته أصيبت بصدمة، وشعرت أنها المرة الأخيرة التي تراه فيها، وقد كان بالفعل، وفق ما صرحت به في حوار صحفي مع مفيد فوزي.

حياتها الخاصة

تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الفنان الراحل فريد الأطرش لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات بسبب رقصة أدتها في فيلم ألماني، ثم تزوجت في عام 1962 من المهندس المعماري الألماني ماكس شيلدين الذي أشهر إسلامه، فاعتزلت الفن وسافرت معه للإقامة في ألمانيا، التي لا تزال بها حتى هذا الوقت.

وأثمر الزواج عن 3 أبناء، هم: "ليلى"، واسمها الألماني "كاثرين"، و""هلال"، على اسم والدها، واسمه الألماني "توماس"، والصغير "ماكس"، على اسم زوجها، وحاليًا تعمل "إيمان" مع زوجها في تصميم ديكورات الفنادق في الشركة التي يمتلكها.