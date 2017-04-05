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1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا

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مصراوي Masrawy

1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (1)1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (1)

1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (2)1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (2)

1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (3)1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (3)

1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (4)1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (4)

1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (5)1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا (5)

السويس – حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات في السويس، اليوم الأربعاء، السفينة جينا جاز وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي، وذلك في إطار مساعي لتوفير الوقود المنزلي.

صرح بذلك "ملاك يوسف"، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، الذي أضاف أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 73 شاحنة و85 راكبًا و7 سيارات، كما غادرت العبارة عمان وعلى متنها 500 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع السعودي، والعبارة مسرة وعلى متنها 365 راكبًا، و10 شاحنات و12 سيارة، والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 58 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 41 شاحنة و 6 ركاب.

بينما وصلت العبارة أيلا لميناء نويبع وعلى متنها 273 راكبًا وتغادر مساء اليوم، وعلى متنها 153 معتمرًا، يرافقهم 3 اتوبيسات معتمرين، والعبارة سينا وعلى متنها 162 راكبًا و24 براد و9 تريلات و 320 طرد سمك .

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