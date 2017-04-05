الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم

الشرقية – فاطمة الديب:

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، في إعادة الحركة المرورية بطريق "بلبيس – العاشر" إلى طبيعتها، بعد قطع أهالي عزبة "الثابت" التابعة لقرية "ميت ربيعة" الطريق من الاتجاهين احتجاجًا على اصطدام سيارة بسيدة حامل في شهرها الأخير.



تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا بالواقعة، وتجمهر الأهالي؛ للمطالبة بعمل مطب صناعي.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس لمكان الواقعة، وتمكنت من إقناع الأهالي بفتح الطريق وتسيير حركة المرور.