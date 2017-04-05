أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي

Google+ Print
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي

مصراوي Masrawy

كوثر محمود نقيبة التمريض

كتب – أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وجه بضرورة تدريب هيئات التمريض ورفع كفاءتهم على آليات تطبيق قانون التأمن الصحي الجديد استعدادا لتنفيذ المرحلة الأولى في 5 محافظات.

وقالت نقيبة التمريض في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتم حاليا تدريب هيئات التمريض على سبل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى الشرقية وكفر الشيخ والقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والفيوم والمنيا وبني سويف.

وأوضحت نقيبة التمريض، أن التمريض يمثل العمود الفقري لأي نظام صحى حول العالم، مؤكدة أن التمريض يؤدى أكثر من 60% من مهام الرعاية الطبية للمريض بالمستشفيات.

وشددت أن الوزارة تدرس حالياً سد أي عجز في صفوف التمريض بالتزامن مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضافت كوثر محمود أن الدولة جادة في تطبيق التأمين الصحي وكفالة الفئات غير القادرة التي تمثل 40% من المصريين، مؤكدة أن النظام الجديد يمثل حماية كبيرة للأسر المصرية ورعايتهم صحياً.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص