نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي

كتب – أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وجه بضرورة تدريب هيئات التمريض ورفع كفاءتهم على آليات تطبيق قانون التأمن الصحي الجديد استعدادا لتنفيذ المرحلة الأولى في 5 محافظات.

وقالت نقيبة التمريض في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتم حاليا تدريب هيئات التمريض على سبل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات السويس وبور سعيد والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى الشرقية وكفر الشيخ والقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والفيوم والمنيا وبني سويف.

وأوضحت نقيبة التمريض، أن التمريض يمثل العمود الفقري لأي نظام صحى حول العالم، مؤكدة أن التمريض يؤدى أكثر من 60% من مهام الرعاية الطبية للمريض بالمستشفيات.

وشددت أن الوزارة تدرس حالياً سد أي عجز في صفوف التمريض بالتزامن مع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضافت كوثر محمود أن الدولة جادة في تطبيق التأمين الصحي وكفالة الفئات غير القادرة التي تمثل 40% من المصريين، مؤكدة أن النظام الجديد يمثل حماية كبيرة للأسر المصرية ورعايتهم صحياً.​