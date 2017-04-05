وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال

جولة مصورة داخل أقدم أثر دينى بالهند.. مسجد مكة الكبير

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل

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تحليل - إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه في الشهور المقبلة؟