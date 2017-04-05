وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت

كتبت - نورا ممدوح :

يشارك وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء بالعاصمة اللبنانية ببيروت، في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية والهيئات المماثلة برئاسة روجيه نسناس- لبناني الجنسية- ويضم الاجتماع بجانب مصر، السودان، واليمن ، والأردن، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا.

ويناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بترسيخ العلاقات مع الجمعية الدولية لمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الممثلة لها ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، فضلًا عن وضع خطة العمل لإعداد دراسة حول "الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لحركات اللجوء والنزوح الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة".

ووجه "روجيه نسناس" الدعوة للوزير سعفان لحضور الاجتماع، بصفته رئيساً لمجلس الحوار الاجتماعي، ومصر من مؤسسي رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة.​