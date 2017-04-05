راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

بعد غلاء أسعارها ..مصراوي يرصد بالأرقام حجم إنتاج الأسماك في مصر

بالصور-10 قصص مؤلمة عن أول محاولة تحرش

هو و هى

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تحليل - إلى أين يتجه سعر الدولار أمام الجنيه في الشهور المقبلة؟