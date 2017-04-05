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300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت

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300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت 300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت

مصراوي Masrawy

الخادمه-الاثيوبيه

كتبت- ميرا ماهر

أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بإطلاق سراح المواطنة الكويتية التي قامت بتصوير خادمتها الإثيوبية أثناء سقوطها من الدور السابع بكفالة 300 دينار.

 

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية أكدت الكفيلة في التحقيقات أنها قامت بتصوير الواقعة لتبرئة نفسها، مشيرة إلى أنها لم يكن باستطاعتها إنقاذ الخادمة.

 

في حين وجهت النيابة العامة الكويتية للمواطنة تهمة التصوير والبث بدون إذن مقطع على مواقع التواصل بدون إذن صاحب المقطع.

 

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل تظهر فيه خادمة إثيوبية وهي تتشبث بيدها اليمنى بشرفة منزل، فيما اكتفت كفيلتها بالقول: "يا مجنونة تعالي"، مواصلة تصويرها دون بذل أي جهد لمساعدتها.

أثار سلوك الكفيلة تجاه الخادمة التي تسقط من الشرفة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الخادمة ظهرت في الفيديو وهي تستنجد بكفيلتها، إلا أنها لم تحرك ساكنا.

 

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