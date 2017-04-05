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المزاد استمر 5 دقائق فقط.. بيع أغلى ماسة في العالم برقم قياسي

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المزاد استمر 5 دقائق فقط.. بيع أغلى ماسة في العالم برقم قياسي المزاد استمر 5 دقائق فقط.. بيع أغلى ماسة في العالم برقم قياسي

مصراوي Masrawy

المزاد استمر 5 دقائق فقط.. بيع أغلى ماسة في العا

كتب - هشام عواض:

بيعت ألماسة وردية تزن 59.60 قيراط بمبلغ قياسي قدره 71.2 مليون دولار في هونج كونج، الثلاثاء، في مزاد جرى بين 3 مزايدين.

وأرسي المزاد على شركة "تشاو تاي فوك" المحلية للمجوهرات، بعد مزايدة قوية عبر الهاتف استمرت 5 دقائق بين ثلاثة مزايدين، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

وذكرت دار "سوثبي" للمزادات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الماسة التي في حجم البرقوقة وتسمى "النجمة الوردية" هي أكبر ألماسة وردية خالية من الشوائب وزاهية يقيمها معهد الأحجار الكريمة الأمريكي.

وأضافت دار المزايدات أن الألماسة سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لأي ألماسة أو حجر كريم في مزاد.

وفي نوفمبر 2013 لم ينجح بيع للألماسة، وكانت قد سجلت 83 مليون دولار لكن المشتري تاجر الألماس في نيويورك إسحاق وولف لم يتمكن من الدفع. لكن رئيسة دار"سوثبي" في آسيا "باتي وونج" قالت إنه "جرى التأكد من قدرة المزايدين الثلاثة على الدفع".

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