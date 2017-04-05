بالصور.. فستان "كارمن سليمان" يخطف الأنظار بحفل زفافها

كتبت - هاجر حاتم:

أقيم أمس حفل زفاف المطربة "كارمن سليمان" على الملحن "مصطفى جاد" بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وارتدت كارمن فستان كلاسيكي بـ "قصَة السندريلا"، ذو رسومات بسيطة، مكشوف من ناحية الصدر، و "مهدول" الكتفين، واكتفت كارمن بفرد شعرها كاملًا مع ارتداء التاج، ولم ترتدي أي عقد، ولكن ظهرت بإسوارة في يدها وخاتم الزواج، وخاتم آخر في اليد الثانية.

وأوضحت مصممة الأزياء شيم عبد المنعم، أن اختيار كارمن للفستان كان مناسبًا جدًا لها، ولطبيعة جسمها، فقد بدت بالفعل كالسندريلا.

يذكر أن الحفل أحياه الكثير من النجوم من بينهم تامر حسني، وهايدي موسى، وسميرة سعيد.