أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. فستان "كارمن سليمان" يخطف الأنظار بحفل زفافها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (1)بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (1)

بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (2)بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (2)

بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (3)بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (3)

بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (4)بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (4)

بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (5)بالصور.. فستان كارمن سليمان يخطف الأنظار بحفل زفافها (5)

كتبت - هاجر حاتم:

أقيم أمس حفل زفاف المطربة "كارمن سليمان" على الملحن "مصطفى جاد" بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وارتدت كارمن فستان كلاسيكي بـ "قصَة السندريلا"، ذو رسومات بسيطة، مكشوف من ناحية الصدر، و "مهدول" الكتفين، واكتفت كارمن بفرد شعرها كاملًا مع ارتداء التاج، ولم ترتدي أي عقد، ولكن ظهرت بإسوارة في يدها وخاتم الزواج، وخاتم آخر في اليد الثانية.

وأوضحت مصممة الأزياء شيم عبد المنعم، أن اختيار كارمن للفستان كان مناسبًا جدًا لها، ولطبيعة جسمها، فقد بدت بالفعل كالسندريلا.

يذكر أن الحفل أحياه الكثير من النجوم من بينهم تامر حسني، وهايدي موسى، وسميرة سعيد.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص