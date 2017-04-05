سقوط صخرة من أعلى جبل المقطم تتسبب في توقف حركة المرور بصلاح سالم (صور)

كتب - فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية عالية، بسبب سقوط صخرة صباح اليوم الأربعاء، وغلقها حارة مرورية بالكامل في الطريق، ما تسبب في توقف حركة المرور أمام السيارات، للمتجه من المقطم إلى صلاح سالم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بمنطقة المقطم بسقوط صخرة أعلى الطريق المتجه إلى صلاح سالم، وظهور كثافات مرورية أعلى الطريق.

وأمر اللواء علاء متولي مدير المرور بالدفع برجال المرور وبصحبتهم ونش ولورد لرفع الصخرة، وتسيير حركة المركبات، وتنظيم حركة المرور بالمنطقة.