هيجوايين: يوم برشلونة السيء في باريس لن يتكرر

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أشار مهاجم يوفنتوس جونزالو هيجوايين إلى أن اليوم السيء الذي مر به برشلونة في دور الـ16 عندما خسر من باريس سان جيرمان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب لن يتكرر مرة أخرى، حسبما نقل موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة برشلونة في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح البرسا في قبل خسارته من باريس سان جيرمان برباعية في الذهاب بالفوز إيابا في كامب نو بنتيجة 6-1.

وأوضح هيجوايين أن برشلونة مر بيوم سيء أمام باريس سان جيرمان من الصعب للغاية أن يتكرر من جديد أمام يوفنتوس، مشيرا إلى أن كرة القدم سريعة التقلب فالفريق الذي كان على مقربة من توديع المسابقة نجح في نهاية المطاف في التأهل إلى ربع النهائي.

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وأعرب المهاجم الأرجنتيني عن أمله في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة اليوفي، حيث فشلت السيدة العجوز في الفوز باللقب منذ أخر تتويج في عام 1996.

وأضاف هيجوايين أنه أتى إلى يوفنتوس من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في المقام الأول إلى جانب القتال للتتويج باللقب السادس على التوالي في الدوري الإيطالي والفوز أيضا بكأس إيطاليا.