ستامفورد بريدج يحتضن قمة الأسبوع بين تشيلسي والسيتي

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يحتضن ملعب ستامفورد بريدج قمة مباريات الجولة رقم 31 في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل مانشستر سيتي الرابع برصيد 58 نقطة ضيفا ثقيلا على المتصدر تشيلسي برصيد 69 نقطة.

وتعرض تشيلسي لخسارة ثقيلة على ملعبه الموسم الماضي من السيتي بثلاثية نظيفة، ولم يتسن للبلوز أن خسر من السيتي مباراتين متتاليتين على ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ شهر ديسمبر 1983.

وبدوره لم يسبق لبيب جوارديولا طوال مسيرته التدريبية أن خسر من فريق في الدوري ذهابا وإيابا، وهو الأمر الذي يسعى لتفاديه اليوم بعد خسارته من تشيلسي في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-1.

ونجح تشيلسي في التغلب على مانشستر سيتي في 8 مباريات متتالية في الفترة ما بين عامي 2005 و2009، ومن ثم فاز البلوز في 5 مباريات فقط في أخر 15 مباراة جمعته بالسيتي منذ ذلك الحيث حيث خسر الفريق اللندني 7 مباريات وتعادل في 3.

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وشهدت أخر 5 مواجهات بين الفريقين إشهار البطاقة الحمراء في 4 مناسبات من بينهم 3 للاعبي السيتي أخرها للأرجنتيني سيرجيو أجويرو في لقاء الدور الأول هذا الموسم.

ونجح الأرجنتيني أجويرو في تسجيل الهاتريك الموسم الماضي في ملعب ستامفورد بريدج ليصبح حينها ثالث لاعب في التاريخ يتمكن من تسجيل الثلاثية في ملعب ستامفورد بريدج بعد كانو في عام 1999 وروبن فان بيرسي في عام 2011، كما سجل أجويرو 6 أهداف من قبل في شباك البلوز من بينهم 4 على ملعب ستامفورد بريدج.

وخسر تشيلي أخر مباراة على ملعبه أمام كريستال بالاس، ولم يسبق لأنطونيو كونتي أن خسر مباراتين متتاليتين على ملعبه منذ شهر نوفمبر من عام 2009 عندما كان مدربا لفريق أتالانتا الإيطالي حينها.