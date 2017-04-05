الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني

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قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة بدأت في عملية الربط الإلكتروني بمصلحة الجمارك، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات خلال الفترة الحالية.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن عملية الربط الإلكتروني تمت بالفعل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق للربط مع جهات الفحص والجهات الأمنية، ومصلحة الضرائب، وهيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية كجهات داخلية، كما يتم التنسيق مع الجمارك الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات لبناء إدارة مخاطر قوية تتميز بالفعالية والديناميكية.

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وأضاف عبد العزيز، أنه تم وضع المحاور الرئيسية لنظام الشباك الواحد للربط داخل الدولة وداخل الإقليم لتحقيق التكامل وتوحيد الإجراءات دون التدخل البشري، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك تشهد حاليًا العديد من التطورات والتحديثات في جميع المجالات.