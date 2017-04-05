منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

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أعربت الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس، عن شكرها للمتضامنيين معها، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص موضوع الصور والفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أستاذ الأدب الإنجليزي، فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك " "صباح الخير.. مش من عادتي أبدأ اليوم بالكلام، واللي يعرفوني عن قرب عارفين إني حد بيحب العزلة إلى حد ما، وبيحب يركز في شغله إن كان كتابة أو ترجمة أو تدريس.. بس بسبب الهيصة اللي اتعملت دي، مضطرة أبقى تحت الضوء بالشكل دا ليومين تلاته".

وتابعت "أنا بشكر كل شخص كتب كلمة حلوة في حقي، ومش زعلانة أبدا من وجهات النظر المختلفة عن وجهة نظري.. أما الناس اللي بتشتم فدول هعملهم بلوك تباعا كل ما يقع تحت إيدي تعليق قذر بيدل على شخصياتهم. أنا مش هقدر أرد وأعلق على كل شخص بصراحة لأن كتير أوي. بس حقيقي بشكر كل الناس المتضامنة معايا".

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وعن مشروعها القادم، قالت "مشروعي القادم، زي ما كتبت قبل كدة هو ترجمة رواية اليس ووكر، اللون القرمزي.. حلم عمر بالنسبة لي.. وهبتدي اخد الخطوات لتحقيق الحلم دا.. في نفس الوقت هاخد كل الخطوات القانونية المتبعة الخاصة بموضوع الصور والفيديو"..

وكان قد قرر مجلس جامعة قناة السويس إحالة الدكتورة منى البرنس للتحقيق بعد نشرها مقطع فيديو على صفحتها الشخصية وهي ترقص.