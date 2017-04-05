أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

Google+ Print
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعربت الدكتورة منى برنس أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس، عن شكرها للمتضامنيين معها، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية فيما يخص موضوع الصور والفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أستاذ الأدب الإنجليزي، فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك " "صباح الخير.. مش من عادتي أبدأ اليوم بالكلام، واللي يعرفوني عن قرب عارفين إني حد بيحب العزلة إلى حد ما، وبيحب يركز في شغله إن كان كتابة أو ترجمة أو تدريس.. بس بسبب الهيصة اللي اتعملت دي، مضطرة أبقى تحت الضوء بالشكل دا ليومين تلاته".

وتابعت "أنا بشكر كل شخص كتب كلمة حلوة في حقي، ومش زعلانة أبدا من وجهات النظر المختلفة عن وجهة نظري.. أما الناس اللي بتشتم فدول هعملهم بلوك تباعا كل ما يقع تحت إيدي تعليق قذر بيدل على شخصياتهم. أنا مش هقدر أرد وأعلق على كل شخص بصراحة لأن كتير أوي. بس حقيقي بشكر كل الناس المتضامنة معايا".

شاهد أيضا

منى برنس

وعن مشروعها القادم، قالت "مشروعي القادم، زي ما كتبت قبل كدة هو ترجمة رواية اليس ووكر، اللون القرمزي.. حلم عمر بالنسبة لي.. وهبتدي اخد الخطوات لتحقيق الحلم دا.. في نفس الوقت هاخد كل الخطوات القانونية المتبعة الخاصة بموضوع الصور والفيديو"..

وكان قد قرر مجلس جامعة قناة السويس إحالة الدكتورة منى البرنس للتحقيق بعد نشرها مقطع على صفحتها الشخصية وهي ترقص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»