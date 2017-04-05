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«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني

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«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني «إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني

التحرير

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تعقد شركة "إي فاينانس"، الشركة التكنولوجية المتخصصة في تشغيل المنشآت المالية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، وذلك تحت رعاية عمرو الجارحي، وزير المالية.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة "إي فاينانس"، ويدير المؤتمر الإعلامي أسامة كمال.

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كما سيشارك في فاعليات المؤتمر كل من أسامة توكل مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ورؤساء مصلحة الضرائب والجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

ويتناول المؤتمر الدور الذى يقوم به مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الخدمات التي يقدمها لوزارة المالية والتي تشمل خدمات تحصيل مستحقات الضرائب (ضرائب الدخل – القيمة المضافة)، وخدمات تحصيل مستحقات الجمارك، وخدمات تحصيل مستحقات الضرائب العقارية، وخدمات الدفع الإلكتروني سواء للمرتبات أو للموردين.

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التحرير

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