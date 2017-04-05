وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن

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توفى سجين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، داخل سجن مركز شرطة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية وضيق في التنفس، بعد احتجازه وتواجده داخل محبسه.

واتهمت أسرة المتوفي، الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بالتسبب في وفاة نجلهم، وذلك بسبب تعرضه لأزمة قلبيه وضيق بالتنفس، ومحاولته الاستنجاد برجال الأمن داخل قسم الشرطة، إلا أنهم رفضوا خروجه من محبسه للذهاب إلى المستشفى، مما أدى إلى وفاته على الفور.

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ورفضت أسرته استلام جثته، فيما بدأت النيابة العامة في مباشرة التحقيقات، ومعاينة سجن مركز نجع حمادي وجثة المتوفي.