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وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت

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وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت

التحرير

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يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية ببيروت، في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية والهيئات المماثلة، برئاسة روجيه نسناس -لبناني الجنسية- ويضم الاجتماع بجانب ؛ السودان، اليمن، الأردن، الجزائر، فلسطين، لبنان، المغرب وموريتانيا.

ويناقش الاجتماع الإجراءات الكفيلة بترسيخ العلاقات مع الجمعية الدولية لمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الممثلة لها، ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي، فضلا عن وضع خطة العمل لإعداد دراسة حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لحركات اللجوء والنزوح الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة.

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وقد وجه نسناس الدعوة للوزير محمد سعفان لحضور الاجتماع، بصفته رئيسا لمجلس الحوار الاجتماعي، ومصر من مؤسسي رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة.

 

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