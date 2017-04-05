اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج

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تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، وحتى 13 أبريل الجاري، قبول طلبات راغبي العمل بشركتين لحراسة المنشآت والمقاولات بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن المهن المطلوبة لشركة حراسة المنشآت من الذكور، ضباط أمن بعقد حكومي، خبرة في المجال والسن من 24 إلى 34 سنة، ويشترط في المتقدم أن يتمتع بلياقة بدنية عالية، فضلا عن السلامة الطبية، وأن يكون حسن المظهر والسير والسلوك، وأن لا يقل الطول عن 175 سنتيمترا، وعرض الصدر 65 سنتيمترا، إلى جانب توفير زي الشركة.

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وأضاف سعفان أن الشركة الثانية الخاصة بالمقاولات تطلب سائقين موبيل كرين، وبلدوزر، وجريدر، ولودار، وحفارة، وبويكات، وجي سي بي، خبرة 10 سنوات دون مؤهل.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصر خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.