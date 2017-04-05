غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات

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تُوقِع غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات غدًا الخميس، برتوكول تعاون مع شركة جوميا للتسويق الإلكتروني، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لمنتجات الحرف اليدوية، من خلال تسويق تلك المنتجات بموقع جوميا محليًا كمرحلة أولى وعلى المستوى الأفريقي كمرحلة ثانية.

وقالت رودينة فريد المدير التنفيذى لغرفة صناعة الحرف اليدوية: إن "تسويق المنتجات لم يعد فقط من خلال إقامة المعارض أو الإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة سواء المسموعة أو المرئية، بل أصبحت التجارة الإلكترونية من القنوات المهمة للتسويق القادرة على توصيل كل المنتجات لمختلف شرائح المجتمع على مستوى الجمهورية".

وأضافت "فريد" أن التعاون بين الغرفة وشركة جوميا يهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام أعضاء الغرفة من خلال التسويق الإلكتروني.

وأوضحت أن الفترة المقبلة نحتاج النهوض وتنمية القطاع ككل، وهو ما سيساهم في جعل قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المساهمة في الناتج القومى، مؤكدة أن ذلك يتطلب ضرورة الوصول إلى الشريحة المناسبة.

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وأشارت رئيسة الغرفة إلى أنه فور التوقيع على البرتوكول، سيتم وضع خطة بين الغرفة وجوميا لزيادة الإعلانات الخاصة بمنتجات القطاع لأعضاء الغرفة.

من جانبه أكد هشام صفوت الرئيس التنفيذى لشركة جوميا، أن الشركة تتبنى حمله لدعم الصناعة المصرية، حيث يعد البرتوكول المقرر توقيعه مع غرفة صناعة الحرف اليدوية خطوة محورية لتسويق المنتجات اليدوية إلكترونيًا.

وأضاف "صفوت" أن شركة جوميا من خلال البرتوكول ستبدأ جهودها لرفع حجم مبيعات المنتجات اليدوية إلكترونيًا، الأمر الذي سيساهم في تنمية القطاع.