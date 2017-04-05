توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم

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تسبب سقوط صخرة من جبل المقطم، في توقف حركة السير بشارع صلاح سالم، أمام السيارات المتجهة من نزلة ذات الشارع والمقطم، ودفعت إدارة المرور بمعدات لسرعة رفع الصخرة وإعادة الحركة المرورية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة المقطم، بسقوط صخرة أعلى الطريق المتجه الى صلاح سالم، وظهور كثافات مرورية أعلى الطريق.

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وبناء على تعليمات اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، تم الدفع بعناصر من قوات المرور، وبصحبتهم ونش ولورد لرفع الصخرة وتسيير حركة المركبات وتنظيم حركة المرور بالمنطقة.