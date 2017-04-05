أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

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شهدت أسعار الدولار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 استقرارًا نسبيًا ليسجل سعره ببنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي وبنك الأسكندرية وبنك قناة السويس وبنك التنمية والائتمان الزراعة والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 17.95 للشراء و 18.05 للبيع.

بينما سجل الدولار بالمصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية والبنك الأهلي اليوناني والبنك العربي الإفريقي وبنك بلوم والبنك الأهلى الكويتي "بيريوس" وبنك فيصل وبنك البركة نحو 18.00 للشراء و18.10 للبيع.

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فيما سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان نحو 18.10 للشراء و 18.20 للبيع، والبنك المصري الخليجي نحو 18.07 للشراء و 18.20 للبيع، ومصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 18.05 للشراء و 18.15 للبيع، والبنك التجاري الدولي 18.05 للشراء و 18.15 للبيع.