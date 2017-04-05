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تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية"

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اسلاميات جولة مصورة داخل أقدم أثر دينى بالهند.. مسجد مكة الكبير

جولة مصورة داخل أقدم أثر دينى بالهند.. مسجد مكة الكبير

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