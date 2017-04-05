تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية"

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأولإقرأ المزيد 23,931

حكاية الطفل سيد.. المتهم "قتله وغسّله ودفنه في مقبرة" بسبب "كلمة" -(صور)إقرأ المزيد 15,830