هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً

كتبت - نرمين الجلاد:

أحياناً نشعر بالضيق وعدم الارتياح دون أن يكون لدينا تفسيرأ منطقيأ لهذا الشعور، إلا أن أمراً متعلقاً بالملابس قد يفسر لنا هذا الشعور.

وكشف خبير علم الطاقة تشارلز إف هانيل أن ترك الملابس يوماً كاملاً في دورة المياة يجلب إليها الطاقه السلبية وهذا يفسر سبب الشعور بالحزن بدون سبب واضح.

وبحسب خبراء فإن التخلص من الطاقة السلبية في هذا الملابس لا يكون بغسلها فقط وإنما بجعلها عرضة للشمس لمدة 72 ساعة.

والطاقة السلبية هي ظاهرة منتشرة في حياتنا اليومية وتؤثر علي صحتنا النفسية والجسدية ، حيث أن تراكم الطاقة له أثار خطيرة ويتسبب في بعض الأمراض العضوية.