برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية

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تستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة رقم 30 في الدوري الإسباني، وذلك عندما يحل إشبيلية الرابع برصيد 58 نقطة ضيفا ثقيلا على برشلونة الوصيف برصيد 66 نقطة على ملعب كامب نو.

ويمتلك برشلونة أفضلية تاريخية كبيرة على إشبيلية في السنوات الأخيرة، حيث لم يتمكن الفريق الأندلسي من التغلب على نظيره الكتالوني سوى في مباراة واحدة فقط في أخر 19 مواجهة جمعت بينهما في الدوري الإسباني، وذلك من خلال فوز البرسا في 14 مباراة والتعادل في 4.

ودائما ما تشهد مواجهات الفريقين غزارة تهديفية كبيرة، حيث شهدت أخر 9 مواجهات فقط تسجيل 37 هدفا بمعدل 4,1 هدف في المباراة الواحدة، ولم يخسر البرسا أمام إشبيلية على ملعب الكامب نو منذ عام 2002 محققا الفوز في 11 مباراة والتعادل في 2.

ونجح برشلونة في الفوز في أخر 7 مباريات على ملعبه في الدوري الإسباني ولم يسبق له أن حقق 8 انتصارات متتالية على الكامب نو تحت قيادة لويس إنريكي، ويمر إشبيلية بفترة سيئة من خلال التعادل في 3 مباريات والخسارة في واحدة في أخر 4 مباريات في الدوري.

وتعتبر شباك إشبيلية المفضلة للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب شباك أتلتيكو مدريد، حيث سجل فيهما 27 هدفا في جميع المسابقات، وفي إطار نفس الجولة يرحل ريال مدريد المتصدر برصيد 68 نقطة لمواجهة ديبورتيفو ليجانيس الـ17 برصيد 27 نقطة.

وخسر ليجانيس جميع مبارياته الثلاث السابقة أمام ريال مدريد بواقع 2 في كأس الملك وواحدة في الدوري، ونجح الريال في التسجيل في أخر 50 مباراة في جميع المسابقات وهي أفضل مسيرة تهديفية لفريق في الدوري الإسباني عبر التاريخ.

ونجح كريستيانو رونالدو في التسجيل بشباك 30 فريقا، وتعتبر شباك ليجانيس هي الوحيدة التي لم يسجل فيها اللاعب الأفضل في العالم.

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وسيعول ريال مدريد كثيرا اليوم على خدمات مدافعه داني كارفخال الذي صنع 8 أهداف كأكثر المدافعين صناعة للأهداف في الدوري الإسباني مناصفة مع زميله مارسيلو.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

برشلونة- إشبيلية الساعة 19:30

سبورتينج خيخون- مالاجا الساعة 20:30

ألافيس- أوساسونا الساعة 20:30

ديبورتيفو لاكورونيا- غرناطة الساعة 20:30

ديبورتيفو ليجانيس- ريال مدريد 21:30