أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر

Google+ Print
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر

مصراوي Masrawy

أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت

الأقصر – محمد محروس:

استهل أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب زيارتهم لمحافظة الأقصر بزيارة مصانع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر.

واستمع أعضاء اللجنة لشكاوي كبار مزارعي القصب والتي جاء علي رأسها ارتفاع الأسمدة والوقود المشغل للماكينات الزراعية والمطالبة بزيادة أخري لطن القصب ليتماشي مع زيادة تكلفة الانتاج.

واستمع أيضا أعضاء اللجنة لمطالب مجلس إدارة المصنع واللجنة النقابية للعاملين به.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد اليوم الأربعاء محمد بدر محافظ الأقصر بحضور خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة وعدد من قيادات المحافظة.

ويضم الوفد 10 نواب هم: النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، والسيد حسن ورائف تمراز وكيلى اللجنة، وعثمان المنتصر أمين السر، ومحمود عبد الله هيبة، واللواء سيف النصر، واللواء خالد خلف الله، والنائب سيف الله محمد نصر، والعمدة صبرى داود، والنائب عصام سعد عباس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج