أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

استهل أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب زيارتهم لمحافظة الأقصر بزيارة مصانع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر.

واستمع أعضاء اللجنة لشكاوي كبار مزارعي القصب والتي جاء علي رأسها ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود المشغل للماكينات الزراعية والمطالبة بزيادة أخري لطن القصب ليتماشي مع زيادة تكلفة الانتاج.

واستمع أيضا أعضاء اللجنة لمطالب مجلس إدارة المصنع واللجنة النقابية للعاملين به.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد اليوم الأربعاء محمد بدر محافظ الأقصر بحضور خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة وعدد من قيادات المحافظة.

ويضم الوفد 10 نواب هم: النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، والسيد حسن ورائف تمراز وكيلى اللجنة، وعثمان المنتصر أمين السر، ومحمود عبد الله هيبة، واللواء سيف النصر، واللواء خالد خلف الله، والنائب سيف الله محمد نصر، والعمدة صبرى داود، والنائب عصام سعد عباس.