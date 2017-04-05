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مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب

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مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب

التحرير

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وصل وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، فجر اليوم الأربعاء، العاصمة التونسية على رأس وفد أمني رفيع المستوى، ضم عدد من قيادات الوزارة، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر أن تنعقد اليوم.

ومن المقرر أن يبحث مؤتمر وزراء الداخلية العرب مع وفد من الإنتربول الدولي ملفات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

يشارك ضمن الوفد الأمني المصري اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمتابعة، فضلاً عن قيادات أمنية حضرت اجتماعات تحضيرية للمؤتمر خلال اليومين الماضيين، في مقدمتهم اللواء حاتم فتحي مدير إدارة العلاقات الدولية، واللواء هشام عبده مسؤول ملف وزراء الداخلية العرب.

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وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أعمال المؤتمر تنصب على تأكيد تضامن جميع الدول العربية، وتفعيل أوجه التعاون بينها لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تأكيد أهمية العمل على ضبط الحدود بينها للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية والحد منها.

يشارك في المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الدولية للحماية المدنية، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

 

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التحرير

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