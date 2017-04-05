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جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة

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جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة

التحرير

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قال الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، إن الدكتورة منى البرنس، التي أثارت جدلًا بعد نشرها راقص لها، وكذلك نشرها صور بـ«المايوه»، إنها حصلت على دورة تدريبية في الرقص بأمريكا وإسبانيا على نفقة الدولة خلال إعارتها للخارج.

أضاف مصباح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «العاشرة مساءً»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «دريم»، أن «منى برنس تعمل في الجامعة منذ 12 عامًا، ولم تتقدم مرة واحدة للترقية المعمول بها في قانون الجامعات».

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وتابع: «منى أخلّت بواجبات عضو هيئة التدريس والتي تعتبر ملكية عامة، وليس ملكية خاصة، طبقًا للقانون، وما قامت به يخالف القانون، وهو الذي يحدد مخالفتها للتقاليد والأعراف الجامعية».

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التحرير

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