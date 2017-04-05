بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم

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يزور الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء محافظة سوهاج لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين.

ويتفقد وزير الإسكان في أولى جولته مدينة سوهاج الجديدة التي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 196 لسنة 2000 على مساحة 30 ألف فدان وتعبد عن المحافظة 20 كيلو مترا وعن المطار الدولية 30 كيلو مترا وتقع على مقربة من جامعة سوهاج الجديدة حيث يتفقد الإسكان الاجتماعي وتسليم العقود للمنتفعين وتفقد سوق الجملة وتفقد محطة مياه سوهاج الجديدة وتفقد حديقة الفردوس بالمدينة يعقبها تسليم مشروع تطوير العشوائيات للمنتفعين بمنطقة السماكين بالمنشأة وتأهيل 231منزلًا بقرى مركز المراغة ومن ثم التوجه لزيارة معبد أبيدوس بالبلينا وتفقد محطتي مياه سوهاج غرب السكساكة بطما وافتتاح محطة مياه شطورة الجديدة بطهطا.

وقال رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة المهندس سامح محمد يونس إن مشروع الإسكان الاجتماعي مكون من 319 عمارة سكنية بواقع 7656 وحدة سكنية وبتكلفة مالية 996 مليون جنيه، وأن محطة مياه سوهاج الجديدة تنتج ما يقرب من 25 ألف متر مكعب من المياه يوميا بتكلفة مالية 194 مليون جنيه وسوق الجملة للخضار والفاكهة بالمدينة تم إنشاؤه على مساحة 42 فدانًا.

وقال وكيل وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج المهندس برهوم على عبده إنه تم إنشاء 9 عمارات بمنطقة السماكين بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج بواقع 216 وحدة سكنية كافة المرافق بتكلفة إجمالية 36 مليون جنية، وأن مديرية الإسكان بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز تعمير جنوب الصعيد قامت بإنشاء 4 آلاف و60 وحدة سكنية على مستوى المحافظة عدا سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة وهناك مرحلة ثالثة تم العمل وبلغت نسبة إنجاز المشروع 80 % بواقعة 528 وحدة سكينة بحي الكوثر.

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من جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوزير سيفتتح محطة مياه شطورة السطحية الجديدة علي نهر النيل بمركز طهطا بتكلفة 250 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب من المياه وتخدم أكثر من 300 ألف مواطن بقرى مركز طهطا وتفقد محطة مياه السكساكة السطحية بمركز طما بنفس مواصفات محطة مياه شطورة.

وأضاف اللواء محمد بدري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم تجهز فرقة عمل التشغيل بمحطات مياه الشوش وطما وشطورة وبلغت نسبة العمالة 100 % من أبناء المحافظة "فنيين ومهندسين ومشرفي تشغيل"، مشيرا إلى أن مثل تلك المشروعات تعكس رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتي من أهمها مياه الشرب.