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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة شمالًا، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى:

القاهرة 15 30

الإسكندرية 15 26

مطروح 14 26

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الإسماعيلية 14 31

السويس 15 31

العريش 10 30

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الفيوم 15 31

أسيوط 13 31

سوهاج 14 32

الأقصر 19 36

أسوان 19 37

الوادي الجديد 18 36

قنا 18 36 

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