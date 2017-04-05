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الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

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الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

التحرير

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انفعل الإعلامي وائل الإبراشي، على أشرف فرحات، مقيم دعوى الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي يقضي بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير، قائلًا: "أنت ضيعتنا ودخلتنا في بلبلة بين حكم محكمة الأمور المستعجلة باستمرارية اتفاقية تيران وصنافير، وبين حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلغي الاتفاقية».

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «أنت عايز تلغي حكم الإدارية العليا ليه؟ ومهموم بإيه ومستعجل ليه؟ الحكم مضايقك في إيه؟ هل أنت مدفوع من أحد؟ أنت سعودي أكثر من السعوديين؟ يعني أنت تقول مصريتان وترفع دعوى عشان تلغي الحكم؟ إيه التناقض ده».

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ورد فرحات، خلال لقاءه معه: «حكم الأمور المستعجلة يخدم حكم الإدارية العليا ولا يتعارض معه، والقانون عرف أعمال السيادة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرم بمعرفة رئيس الجمهورية، وتلك الاتفاقية هي عمل من أعمال السيادة لا يجوز للقضاء التدخل فيه».

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