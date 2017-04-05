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أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين

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أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين

التحرير

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، للولايات للمتحدة الأمريكية، لها بعض الفوائد السياسية والتي ستنعكس على النواحي الاقتصادية، موضحًا أن «كل خطوة يخطوها الرئيس شرقًا وغربًا لها فوائد».

أضاف كمال، ببرنامجه «مساء »، عبر شاشة «dmc»، أن «زيارة الرئيس السيسي حديث الناس في ، باعتبارها زيارة مختلفة، وبعيدًا عن (الألش) على فيسبوك وتويتر، والناس في مصر منتظرة خير بعد ما شاهدوا حرص الرئيس الأمريكي دونالد ، على مساندة مصر في كل المجالات».

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وتابع: «أنا واحد من الناس اللي مقتنعين بمقولة إن اللي متغطي بأمريكا عريان، وكمان اللي متغطي بأي حد عريان، الغطاء الحقيقي لازم يكون بنفسك وبإنتاجك وبطاقتك وقوتك، إن ابن عمك الفتوة يحميك مرة مش هيحميك مرة تانية، لازم أنت نفسك تكون قوي عشان تحمي نفسك».

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التحرير

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