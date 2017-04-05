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أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي»

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أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي»

التحرير

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قالت الدكتورة منى البرنس، الأستاذة بكلية الآداب جامعة السويس، والتي أثارت جدلًا بعد نشرها ترقص خلاله، إنها «ليست دكتورة كئيبة، كغيرها من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية»، مستكملةً: «أنا دكتورة وراقصة وفنانة ومترجمة».

أضافت البرنس، خلال حوارها ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «منتقدو ارتدائي مايوه على البحر، ورقصي، متأثرين بالفكر الوهابي السلفي، وأكيد أنا مش هنزل البحر بجلابية، واحطها على صفحتي براحتي».

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وتابعت: «أنا لا أخجل من جسدي، ومن حقي أرقص وأنشر الفيديو على صفحتي، لكن مش من حق حد إنه ينقله وينشره ويشهر بيّا بدون إذني».

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التحرير

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