فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

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قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن هناك خطاب سيتم إرساله إلى نادي الزمالك، لتقديم موعد مباراته أمام فريق مصر المقاصة بالدوري، المحدد لها يوم 15 أبريل الجاري، لتقام في يوم 14، بسبب تعارض موعدها مع مباراة المصري وكامبالا ستي بطل أوغندا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف «حسين»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «on sport»، أن اللجنة لن يكون لديها أي مشكلات في حال موافقة نادي الزمالك على تقديم المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض، سيواجه إنبي يوم 10 أبريل الحالي.