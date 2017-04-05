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بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية"

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بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية" بعد اصطدام سيارة بامرأة حامل.. محتجون يقطعون طريق "بلبيس - الشرقية"

مصراوي Masrawy

صورة من موقع الاحتجاج

الشرقية - فاطمة الديب:
توقفت الحركة المرورية على طريق "بلبيس - العاشر/القاهرة"، اليوم الأربعاء، بعد أن قطع أهالي بعزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، الطريق من الاتجاهين أمام القرية، احتجاجًا على اصطدام سيارة بامرأة حامل في شهرها الأخير.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، باصطدام سيارة بامرأة حامل أثناء عبورها الطريق من أمام القرية، وتجمهر الأهالي احتجاجًا ومطالبةً بإنشاء مطب صناعي تفاديًا لتكرار هذه الحوادث.

ووجهت مديرية الأمن قوة من مركز شرطة بلبيس إلى موقع التجمهر لبحث الأمر وإقناع الأهالي بفتح الطريق مرة أخرى لتيسير حركة المرور.

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