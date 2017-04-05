محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب

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كتبت - سميرة حسن

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط النواب عن المحافظة وذلك لمناقشة قرار تحديد موعد لغلق المقاهى.

ونقل النواب وجهات نظر أصحاب المقاهي المتضررين من القرار وبعض من رواد المقاهي.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء نتيجه لمئات الشكاوى اليومية من الأهالى المتضررين من المقاهى ولتقليل حجم الإشغالات التى تسببها المقاهى.

وأشار إلى أن عدد المقاهي الغير مرخصة بلغ ١٢٦٥ مقهى وتم إصدار ٤٦٨ قرار غلق نهائي و٧٩٧ محضر مخالفات لمقاهٍ بدمياط.

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وتم تحديد موعد الأول من مايو المقبل موعدا نهائيا للكافتيريات المخالفة والغير مرخصة لتوفيق أوضاعها.

جاء اللقاء فى سياق متصل للتحضير للاجتماع الذي دعا إليه المحافظ لمناقشة القرار مع أصحاب المقاهي.

وأكد المحافظ على ضرورة حضور النواب الاجتماع للوصول إلى حل يرضى الشعب الدمياطي.

وحضر اللقاء كل من النواب الدكتور أسامة العبد، وضياء الدين داود، وغادة صقر ومحمد الزيني.