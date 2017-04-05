تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج

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شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على رؤساء المناطق الصناعية والوحدات المحلية التابعة لها بالإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ تتم على الأراضى المخصصة لتلك المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية الذى عقد بديوان عام المحافظة مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف المحافظ أن الاجتماع ناقش بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تنظيم إجراءات تخصيص الأراضى بالمجان بالصعيد، والذى سيساعد فى سرعة إنهاء الإجراءات وتخصيص الأراضى للمستثمرين الجادين خلال أسبوع من تقديم الطلبات على أن يتم تعميم البروتوكول على الجهات المعنية بالمحافظة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لفحص حالة المستثمرين الذين مر على استلامهم الأراضى المخصصة لهم أكثر من 3 سنوات، ولم يتم الإنتاج فى تلك المصانع حتى يتم الاستفادة من تلك الأراضى للمستثمرين الجادين.

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وأضاف المحافظ أنه تمت إحالة طلب بزيادة المساحة المخصصة لأحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالأحايوة شرق بضم 500 فدان إلى المستشار العلمى لإعداد تقرير وتجهيز الخرائط ورفعها للمركز الوطنى لدراسة استخدامات أراضى أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة التسهيل على كل المستثمرين الجادين للاستثمار فى المناطق الصناعية فى ظل اللوائح المنظمة لذلك.

كما وافق المجلس على إنشاء محطة معالجة صرف صحى ثلاثية بطاقة تصميمية لا تقل عن 12 ألف مكعب فى اليوم وذلك بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا بجوار الطريق الدائرى.

كما تمت مناقشة طلب أحد المستثمرين بإنشاء مصنع للفحم على مساحة 1500 متر مربع بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا على أن يتم التقدم لهيئة التنمية الصناعية وتقديم موافقة وزارة البيئة على إنشاء المصنع.