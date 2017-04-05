«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

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كرمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة سوهاج، عددا من الأطباء والصيادلة الذين شاركوا في تنفيذ القوافل الطبية التي نفذها الحزب خلال الفترة الماضية.

كما كرم "المصريين الأحرار" شباب وكوادر الحزب الذين شاركوا فى الأنشطة التى تبناها الحزب بعدد من مراكز وقرى المحافظة وذلك فى احتفالية نظمتها أمانة الحزب بمقرها بمدينة سوهاج برعاية مصطفى سالم عضو مجلس النواب أمين عام الحزب بسوهاج ومشاركة النائب علاء مازن عضو الهيئة العليا للحزب وأعضاء هيئة مكتب الحزب بسوهاج.

شمل التكريم أيضا مجموعات العمل التى شاركت فى تنفيذ احتفالية تكريم أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء بالإضافة إلى المشاركين فى تنفيذ معرض الملابس الخيرى والذى تبناه الحزب، وقام من خلاله بتوزيع ما يقرب من 3500 قطعة ملابس بالمجان بمنطقة حى راشد بسوهاج.

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ومن جانبه قال النائب مصطفى سالم على هامش حفل التكريم إن جميع من تم تكريمهم يستحقون الإشادة والتقدير لما بذلوه من جهد فى تنفيذ أنشطة الحزب التى استهدفت المواطن البسيط، ولاقت استحسان الجميع، ودعا الجميع للمشاركة فى الأنشطة المختلفة التى وضعها الحزب ضمن أجندته والتى من شأنها تقديم خدمات اجتماعية وصحية وتوعوية للمواطنين.

وشملت الاحتفالية أيضا تكريم النائب علاء مازن عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر سوهاج وأيليا ورد بمناسبة فوزهما بعضوية الهيئة العليا للحزب فى الانتخابات التى أجراها حزب المصريين الأحرار الأسبوع الماضى. ​